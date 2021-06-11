دبلوماسي سابق: لقاء السيسي وولي العهد السعودي يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين

علق السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الصورة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مدينة شرم الشيخ.



وقال "عبد الحكم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي عكس العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين المصر والسعودية.



وأضاف أن هناك تعاون متميز بين البلدين على المستوى الاقتصادي خاصة بعد الدعم المالي الذي قدمته المملكة لمصر، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي المتميز في كافة المجالات حيث وصل حجم الاستثمارات السعودية إلى 7 مليار دولار.



وأشار إلى أن السعودية كانت في مقدمة الدول التي أعلنت تأييدها ودعمها الكامل لثورة 30 يونيو ودعم الاقتصاد المصري، كما أن هناك التعاون العسكري بين البلدين على كافة الأفرع.



وأوضح أن وجود جالية مصرية تحظى باهتمام وتقدير ورعاية من المملكة العربية نظرا لدور الجالية المصرية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة من غير مصر والسعودية وهذا يعكس الجهود المستمرة والمتميزة الذي تقوم بها كلتا الدولتين لتحقيق التضامن العربي.

