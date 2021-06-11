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عاجل - مانشيني يُعلن تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة تركيا في كأس أمم أوروبا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن تشكيل الازوري لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره تركيا في افتتاح منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويلتقي منتخب إيطاليا أمام نظيره تركيا على ملعب الأولمبيكو في روما، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويتواجد منتخب إيطاليا على رأس المجموعة الأولي رفقة كلًا من تركيا وسويسرا بالإضافة إلى منتخب ويلز.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيليني – ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي – جورجينو – نيكولا باريلا.

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي – شيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني.

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