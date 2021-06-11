غدا.. محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"



ذلك بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي قام بها للتواجد وسط الأهالي والاستماع إلي مطالبهم، وأيضا الزيارات الميدانية والاجتماعات العديدة التي قامت بها الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ من أجل تذليل كافة العقبات لتنفيذ مشروع التطوير.



وأكد أننا حرصنا جميعًا علي سرعة الإنتهاء من جميع أعمال التطوير بالقرية لتوفير "حياة كريمة" لأهالي القرية.

يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدا السبت مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، الذي كان قد أطلق إشارة بدء به في يناير الماضي بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ وجمعية الأورمان والشركة القابضة للمياه وللصرف الصحي.ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإبقاء علي القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط.وأكد المحافظ أنه عقب توجيهات الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، كثفت جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع المجتمع المدني العمل علي مدار عام كامل لحصر كافة احتياجات ومتطلبات القرية، وبحث سبل التعاون لدعم الفئات الأولي بالرعاية.