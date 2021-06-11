منى فاروق تتألق فى أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة منى فاروق، لأحدث جلسة تصوير لتتألق في أحدث ظهور لها.



وارتدت فاروق فستان روزبينك من القماش التول مطرز باللؤلؤ والالماظ هاند ميد.







واعتمدت منى تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الجذاب لتبرز جمال ملامحها.