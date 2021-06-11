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مواطن يهدي متحف الحضارة قطعة أثرية ثمينة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أهدى المواطن أحمد عاشور أحمد إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، عملة تذكارية من عهد السلطان فؤاد، وهو ما يدل على شغف الزائرين ورغبتهم فى إثراء مقتنيات المتحف.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف أن هذا الشاب المصرى مثال رائع ويحتذىً به للشباب المصرى الحريص على إثراء المتحف بمقتنيات من التراث والتاريخ تمثل إضافة للمتحف وزوارها. 

واستطاع عاشور بفكره الواعي وإدراكه المستنير أن يكون نموذجا يحتذى به والفعل دليل واضح على زياده الوعي الحضاري والثقافي لدى أبناء الشعب المصري ورد فعل ايجابى لمجهودات الدولة في اثراء الحياه الثقافيه وخاصة ما تبذله وزاره السياحه والاثار من مجهودات فى مجال المتاحف والاماكن الأثرية. 

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