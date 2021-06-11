تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





مواعيد مباريات الأهلي القادمة





الترجى 🆚 الأهلي ..(السبت 19 يونيو) 6.00م

الأهلي 🆚 الترجي ..(السبت 26يونيو)9.00م

الأهلي. 🆚 بيراميدز .. (الخميس 1 يوليو)9.00م

سموحة 🆚 الأهلي .. (الأحد 4 يوليو) 9.00م

المقاولون العرب 🆚 الأهلي .. (الخميس 8 يوليو)9.00م

المقاصة 🆚 الأهلي .. (الأحد 11 يوليو)5.00م

الأهلي 🆚 البنك الأهلي ..(الخميس 22 يوليو)9.00م

الانتاج الحربي 🆚 الأهلي .. (الأحد 25 يوليو)9.00م

أسوان 🆚 الأهلي .. (الخميس 29 يوليو)9.00م

وادي دجلة 🆚 الأهلي .. (الاثنين 2 أغسطس)9.00م

الأهلي 🆚 سراميكا .. (الخميس 5 أغسطس)9.00م

الأهلي🆚 الإسماعيلي .. (الاثنين 9 أغسطس)9.00م

الأهلي🆚 إنبي .. (الخميس 12 أغسطس)9.00م

طلائع الجيش 🆚 الأهلي .. (الأحد 15 أغسطس)7.00م

الأهلي 🆚 المصري .. (أحد يومي 18 أو 19 أغسطس)9.00م

الجونة 🆚 الأهلي ..(أحد يومي 22 أو 23 أغسطس)9.00م

الأهلي. 🆚 أسوان ..(أحد يومي 25 أو 26 أغسطس)9.00م



