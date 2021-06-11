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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة
الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:01 م
الفجر الرياضي
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
مواعيد مباريات الأهلي القادمة
الترجى 🆚 الأهلي ..(السبت 19 يونيو) 6.00م
الأهلي 🆚 الترجي ..(السبت 26يونيو)9.00م
الأهلي. 🆚 بيراميدز .. (الخميس 1 يوليو)9.00م
سموحة 🆚 الأهلي .. (الأحد 4 يوليو) 9.00م
المقاولون العرب 🆚 الأهلي .. (الخميس 8 يوليو)9.00م
المقاصة 🆚 الأهلي .. (الأحد 11 يوليو)5.00م
الأهلي 🆚 البنك الأهلي ..(الخميس 22 يوليو)9.00م
الانتاج الحربي 🆚 الأهلي .. (الأحد 25 يوليو)9.00م
أسوان 🆚 الأهلي .. (الخميس 29 يوليو)9.00م
وادي دجلة 🆚 الأهلي .. (الاثنين 2 أغسطس)9.00م
الأهلي 🆚 سراميكا .. (الخميس 5 أغسطس)9.00م
الأهلي🆚 الإسماعيلي .. (الاثنين 9 أغسطس)9.00م
الأهلي🆚 إنبي .. (الخميس 12 أغسطس)9.00م
طلائع الجيش 🆚 الأهلي .. (الأحد 15 أغسطس)7.00م
الأهلي 🆚 المصري .. (أحد يومي 18 أو 19 أغسطس)9.00م
الجونة 🆚 الأهلي ..(أحد يومي 22 أو 23 أغسطس)9.00م
الأهلي. 🆚 أسوان ..(أحد يومي 25 أو 26 أغسطس)9.00م
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