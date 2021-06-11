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تطورات الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري بعد تعرضها لخطأ طبي فادح

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:01 م
فاطمة كشري
فاطمة كشري
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تصدرت الفنانة فاطمة كشري اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تعرضها لوعكة صحية ناتجة عن خطأ طبي.

فاطمة كشري

وتساءل الكثيرون عن تطورات الحالة الصحية للسيدة فاطمة كشري أحد أشهر "الكومبارسات" على الساحة الفنية المصرية والعربية.

تطورات الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري

من جانبه، كشف الفنان عمرو عبد العزيز عن تطورات الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري بعدما ذهب إليها للاطمئنان على حالتها ومعرفة تفاصيلها.

تفاصيل حالة فاطمة كشري

ونشر عبدالعزيز منشور له على "فيس بوك" قال فيه: " لحاجة فاطمة كشري أم قلب أبيض، فضلت أدور على رقم تليفونها لحد ما جبته وكلمتها اطمنت عليها وهى الحمد لله بخير، بقولها طمنينى عليكى يا حاجة.. الله يباركلكو.

فاطمة كشري ومساعدة السيسي لها

وأضاف عمرو عبدالعزيز أن فاطمة كشري قالت له: "سيادة الريس دخلني مستشفى فى التجمع وهما واخدين بالهم مني ومش مخلينى عايزة حاجة وكنت فرحانة جدا بالاهتمام ده وأحمد مكى ربنا يجازيه خير". 

علاج فاطمة كشري بأمر من الرئيس

ومن جانبها قالت الفنانة فاطمة كشرى إن الرئيس السيسي أمر بعلاجها ومتابعة حالتها الصحية، قائلةً : "شكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة.. فهو أب لكل المصريين ويبذل كل طاقته لخدمة جميع المواطنين ".

فاطمة كشري ومتابعة مرضها

وأشارت فاطمة كشري إلى أنها ستتوجه إلى أحد المستشفيات لعمل التحاليل اللازمة لحالتها ومعرفة تفاصيلها، والوقوف على التشخيص الطبي الصحيح من قبل الأطباء.

رسالة شكر من فاطمة كشري

ووجهت فاطمة كشري الشكر لكل من ساندها في محنتها، وعلى رأسهم الدولة المصرية والرئيس السيسي الذي أمر بسرعة علاجها.

تفاصيل حالة فاطمة كشري

وتعرضت فاطمة كشري لواقعة غريبة ونادرة، حيث نسى طبيب كان قد أجرى جراحة "فتاق" لها، شاشا طبيا داخل أمعائها لشتعر بعد مرور 4 أيام على الجراحة، بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، فذهبت إلى الطبيب وخضعت لعملية جراحية أخرى وعلمت الفاجعة.

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