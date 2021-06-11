صفقة على رادار "القطبين".. القناص التوجولي "لابا كودجو" مهاجم لا يُخطئ طريق الشباك (أرقام)

يواصل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك رحلة البحث عن التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريقين في الموسم الكروي الجديد، وذلك بعد تراجع مستوى مهاجمي الفريقين بشكل كبير هذا الموسم.





ويبحث الزمالك عن ضم مهاجم جديد بعدما فشل مهاجمي الفريق الحاليين مروان حمدي وسيف الجزيري في تعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي، بينما يسعى الأهلي لتعزيز هجومه بعد تراجع مستوى مروان محسن ووالتر بواليا واقتراب رحيلهما عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل.





ويعد المهاجم التوجولي لابا كودجو هداف فريق العين الإماراتي من أبرز المهاجمين المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي والزمالك في الموسم المقبل بعدما دخل الفريقين في مفاوضات لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





أرقام لابا كودجو مع العين الاماراتي





المهاجم التوجولي لابا كودجو من المهاجمين المميزين بشكل كبير على الساحة الكروية حاليًا، يمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية وهجومية عالية وإمكانيات تهديفية مذهلة تجعله خيارا مثاليا لتدعيم هجوم القطبين في الموسم المقبل.





وانضم "كودجو" إلى نادي العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، وشارك في 49 مباراة مع الفريق الإماراتي بإجمالي دقائق لعب فعلية 4179 دقيقة، وسجل 34 هدفًا، وصنع 8 أهداف وحصل على 3 بطاقات صفراء.





وشارك المهاجم التوجولي في 24 مباراة مع العين الاماراتي هذا الموسم وسجل 13 هدفا، وصنع 3 أهداف آخرين.





وسبق ولعب "كودجو" ضمن صفوف نادي نهضة بركان المغربي في الفترة من 2016 وحتى 2019، وشارك في 83 مباراة وسجل 39 هدفا، وصنع 12 هدفا، وحصل على 5 بطاقات صفراء، وتوج معه بكأس المغرب.



