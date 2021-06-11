سقوط جزء من ثريا نحاسية بجامع الرفاعي الأثري

لوحظ اليوم سقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التي تتدلى من سقف القاعة الملكية في جامع الرفاعي.



جاء ذلك أثناء مرور مفتش آثار مسجد الرفاعي، صباح اليوم، لتفقد المسجد بعد فتحه للزيارة.



وقام مدير المنطقة باستدعاء فريق المرممين لفحص حالة الغطاء الزجاجي ودراسته تمهيدا لترميمه. كما توجه الدكتور أسامه طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، إلى المسجد لمعاينة الثريا.



جدير بالذكر أن خوشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل أمرت ببناء جامع الرفاعي عام ١٨٦٩م، ثم توقف العمل به، واستكمل بنائه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني حيث قام المهندس المجري ماكس هرتز ببنائه وتم افتتاحه عام ١٩١٢.