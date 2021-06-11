رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "رضوان" قائلا: "وردتني الاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا.دلال عبد العزيز يودون الإطمئنان عليها. لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب. فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".



يذكر أن رامي رضوان قد أعلن سابقا عن تعافي دلال عبد العزيز من كورونا، ولكنها مازالت تعاني من أعراض ما بعد كورونا.