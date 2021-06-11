نجم منتخب بلجيكا يكشف عن طموحاته في اليورو

توجه منتخب بليجكا اليوم الجمعة، إلى سان بطرسبرج، حيث سيستهل غدا السبت مشاركته في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) أمام روسيا، بعدما جاءت نتيجة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها جميع اللاعبين سلبية.





وكتب المدافع توبي ألدرفيريلد في تغريدة نشرها على (تويتر) "ها نحن ذاهبون"، وأرفقها بصورة تضم جزءا كبيرا من الفريق داخل الطائرة، والجميع يرتدي الكمامة، وقد أقلعت في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي من مطار شارلروا قرب بروكسل.





وصرح الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لصحيفة (لو سوار) بأن جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، الذين حصل غالبيتهم على اللقاح المضاد لكوفيد-19 في 31 من مايو/آيار، قد خضعوا لاختبارات "بي ار سي" للكشف عن الفيروس التاجي قبل السفر وجاءت جميع النتائج سلبية.





ولم يتضح بعد ما إذا كان كيفن دي بروين، نجم وسط مانشستر سيتي، الذي تعرض لكسرين في عظام الوجه في نهائي التشامبيونز ليج ولا يظهر في الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قد انضم لبعثة "الشياطين الحمر" المتجهة إلى روسيا.





وذكرت وسائل إعلام بلجيكية عشية السفر أن لاعب الوسط، الذي مازال يتعافى من الإصابة، لن يسافر مع الفريق من أجل أول مباراة، وقال دي بروين نفسه لملك بلجيكا لويس فيليب، الذي زار معسكر منتخب بلاده الخميس، أنه لن يكون متاحا لخوض مواجهة روسيا ولكنه يأمل في المشاركة في المباراتين أمام الدنمارك وفنلندا.



