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نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بدأت نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور ربيع جابر السوداني، نقيب الصيادلة بالمحافظة، اليوم الجمعة، تلقيح 50 من الأعضاء وأسرهم بلقاح كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

ووفرت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بإشراف الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم طاقم طبي متخصص داخل مقر النقابة بمدينة الفيوم، لتلقيح أعضاء النقابة وأسرهم بلقاح كورونا، ويأتي ذلك في إطار حرص النقابة على صحة وسلامة أعضائها وأسرهم.

شارك في لجنة من مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وهم الدكتوره بسمه الباهي، من لجنة الصيدليات بمديرية الصحة والدكتوره سيسيل انيس، والدكتور هاني انور، مدير عام إدارة صحة البندر، ومحمد عطيه مراقب أول تطعيمات بالإدارة ومحمد شعبان، مسؤول مركز معلومات بالمديرية.

أكد الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه تواصل بشكل شخص مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم لتسهيل إجراءات حصول أعضاء النقابة علي لقاح فيروس كورونا وبتوفير لقاح لأعضائها وأسرهم، موجها الشكر لوكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم الدكتور حاتم جمال، على استجابته وتذليل العقبات.

وقال الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل النقابة، وتوفير أماكن انتظار للصيادلة وأسرهم خلال عملية الحصول على اللقاح، وذلك منعا للتزاحم، وذلك بعد أن تخطى عدد الزملاء الراغبين في الحصول على اللقاح 50 زميل.

واضاف الدكتور حسن مصطفى امين صندوق نقابة الصيادلة
أنه تم إعداد كشف بأسماء الصيادلة وأسرهم الذين يرغبون في التطعيم ضد كورونا، وتم تصوير بطاقة الرقم القومى للزملاء الذين لم يسجلوا بموقع الوزارة الخاص بالتطعيم بمقر النقابة، وذلك عن طريق فريق طبى متخصص.
 
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"
نقابة الصيادلة بالفيوم تبدأ في تطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح بكورونا "فيديو وصور"

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