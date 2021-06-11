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هاني الناظر: منحنى الموجة الثالثة لكورونا في تراجع .. وجميع اللقاحات آمنة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن منحى الموجة الثالثة من فيروس كورونا يتجه نحو الهبوط، حيث تزداد الحالات في أبريل وتصل الذروة في الأسبوع الثالث من مايو وهو ما حدث بالفعل ثم يحدث استقرار والهدوء في عدد الإصابات بعد ذلك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه مع الوصول للأسبوع الثاني والثالث من يونيو تزداد فترة سطوع الشمس في النهار مع ثبات درجات الحرارة على مستوى مرتفع وزيادة الرطوبة في الجو عوامل تؤثر على نشاط الفيروس وتسبب في إضعافه.

وأكد هاني الناظر أن كل اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا فعالة، موضحا أن إنتاج اللقاح كان بمثابة نقطة تحول في تعامل البشر مع هذا الوباء.

وكشف الدكتور هاني الناظر أننا نقترب من التخلص من وباء فيروس كورونا مع زيادة رقعة عدد الحاصلين على لقاح الوباء.

وتوقع هاني الناظر توديع الموجة الثالثة من فيروس كورونا مع الأسبوع الثاني أو الثالث من يوليو، موضحا أن الفيروس ظهر حتى يبقى، ليظهر بشكل موسمي في فصل الشتاء ويزداد في الربيع على أن تقل حدته في باقي أيام العام.

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