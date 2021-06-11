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محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل وفق منظومة عمل متكاملة تسودها روح الفريق الواحد، وتنضبط تلك المنظومة بعدد من الضوابط أهمها: تغليب المصلحة العامة، وإعلاء دولة القانون، والسعي الدئم تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، قائلا (هكذا تعلمنا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فسيادته يوجه بذلك ويرعى ويتابع تنفيذه، وأن أسلوب العمل المتبع اتضحت ثماره للجميع على كل الملفات والقطاعات)

كما أكد محافظ بني سويف على أن المحافظة بكل أجهزتها تعمل وفق رؤية وتوجهات الدولة، وأن أسلوب العمل يتحدد بتلك المعايير والضوابط، التي تؤدي في النهاية لنتائج تراعي كل الجوانب، وتعطي كل ذي حق حقه، وبشكل يسمح بالاستفادة من الايجابيات، وتلافي السلبيات وتقويم الأخطاء،وأيضا إثابة المحسن وعقاب المخطئ،مشددا على أنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوجود أخطاء أو تقصير أو إهمال يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات، خاصة الخدمات الحيوية، التي تهم المواطن في حياته اليومية

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين بمحافظة بني سويف،وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،حيث تم بحث عدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام بالشارع السويفي، وآلية التعامل معها بما يحقق طموحات المواطنين،من خلال السعي المستمر لذلك وتضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، حيث شملت الموضوعات قطاعات هامة مثل: التعليم، الصحة، الطرق والكباري، أماكن الخدمات الجماهيرية وغيرها

كما تم تناول أهم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، والتي ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية، بجانب استماع المحافظ لبعض طلبات الصحافيين التي ينقلون فيها مطالب المواطنين من مختلف الفئات،حيث أكد المحافظ على دراسة بعضها، والتوجيه بالحلول وتلبية البعض الأخر، مؤكدا على أن الإعلام يمثل أحد أهم المنافذ التي تستقبل وترصد من من خلالها أجهزة المحافظة التنفيذية الموقف والمستوى الخدمي في كل القطاعات.
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة
محافظ بني سويف عن أزمة "إمتحانات الإعدادية": تعلمنا من الرئيس السيسي تغليب المصلحة العامة

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