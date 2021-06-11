فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة وسط الزراعات بمنشأة القناطر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة شخص، وسط الزراعات بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.



وبينت التحريات أن الجثة لشخص مجهول الهوية ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.



ووزعت أجهزة الأمن بالجيزة نشرة بأوصاف الشخص المعثور على جثته، وفحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هويته.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بالعثور على جثة شخص وسط الزراعات.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أشارت إلى أن الجثة لشخص مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تفيد هويته، وبفحص الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بفحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية لتحديد هوية المتوفي.