Advertisements

الجيش الفرنسى يقتل زعيماً بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية بغرب إفريقيا

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي،  إن الجيش الفرنسى قتل قائداً بتنظيم القاعدة خلال عملية بمنطقة الساحل الإفريقى يعتقد أنه مسؤول عن خطف وقتل صحفيين فرنسيين اثنين فى عام 2013، بحسب "الشرق بلومبر".

 

وأوضحت بارلى فى تغريدة على تويتر، أن 3 مسلحين آخرين قتلوا أيضاً فى العملية بالمنطقة الواقعة بغرب إفريقيا، وقالت الوزيرة "فى الخامس من يونيو، رصدت قوة بارخان هجوماً مزمعاً على مجمع للأمم المتحدة فى أجويلهوك فى شمال مالي".

 

وأضافت أن "عملية عسكرية أُطلقت بينما كانت مجموعة من الإرهابيين المسلحين توشك على إطلاق قذائف مورتر".

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد لقاءه محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ ساعتين و 31 دقيقة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

منذ 43 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

الأهلي يستغل نجمه لضم الصفقة الذهبية من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفاح العرب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. نجم مانشستر سيتي بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

05:44 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

07:38 م

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

10:33 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا