الكشف عن حكم قمة إنجلترا وكرواتيا في اليورو

يدير الإيطالي دانييلي أورساتو، يوم الأحد المقبل، مباراة منتخبي إنجلترا وكرواتيا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي ستقام على ملعب ويمبلي.





وسيعاون أورساتو حاملا الراية أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، وسيتولى تقنية الفيديو المساعد ماسيميليانو آرراتي، بينما سيكون الهولندي بيورن كويبرز حكما رابعا.





وأدار أورساتو نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20 بين فريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وكان آخر لقاء أوروبي له فوز تشيلسي على ريال مدريد (2-0) في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.





وسيدير السويدي أندرياس إيكبرج مباراة منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية، التي ستبدأ يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب ناشيونال أرينا في بوخارست، وسيكون الروسي سيرجي كاراسيف حكما رابعا، والألماني باستيان دانكرت حكما لتقنية الفيديو.





وسيتولى الألماني فيليكس بريش إدارة المباراة الأخيرة الساعة التاسعة مساء يوم الأحد بين هولندا وأوكرانيا، والتي ستقام على ملعب جوهين كرويف في أمستردام، ويعاونه البولندي بارتوش فرانكوفسكي كحكم رابع، والألماني ماركو فريتز لتقنية الفيديو المساعد.



