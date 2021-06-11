Advertisements

الزمالك يستقر على بديل ساسي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تدرس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الدخول في مفاوضات  مع المغربى وليد الكرتى لاعب الوداد البيضاوى المغربى، للانتقال للقلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة.


ومن المقرر أن يجمتع مسؤولي القلعة البيضاء  مع اللاعب عقب مباراتى الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقى فى دورى أبطال إفريقيا، لحسم الموقف بشكل نهائى قبل التقدم بعرض رسمى لنادى الوداد بخصوص ضم اللاعب.

ورشح الفرنسي  باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللاعب المغربى لدعم وسط القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة، وتعويض رحيل التونسى فرجانى ساسى عن الفريق الأبيض.

وكشفت تقارير صحفية عن إحتمالية دخول اللاعب فى صفقة تبادلية سواء بحميد أحداد، مهاجم القلعة البيضاء، كجزء من الصفقة أو دخول المغربى محمد أوناجم المعار للوداد، ضمن الصفقة وسيحسم ذلك خلال الأيام المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شكل نهائى ساسي الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 10 ساعة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 7 ساعات

عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

منذ ساعتين

الأهلي يستغل نجمه لضم الصفقة الذهبية من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعة و 24 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفاح العرب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ يوم

مفاجأة.. نجم مانشستر سيتي بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي بعد لقاءه محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

أخر تفاصيل مفاوضات الزمالك لخطف ثنائي الوداد البيضاوي

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك المعار ويحدد بديله

كارتيرون يحدد احتياجات الزمالك في الموسم المقبل

الزمالك يسعى لضم نجم الوداد المغربي

تعرف على شرط كارتيرون للتخلي عن أوناجم

الزمالك يوافق على انتقال حميد أحداد إلى الوداد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

05:44 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

07:38 م

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

10:33 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا