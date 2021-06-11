الزمالك يستقر على بديل ساسي

تدرس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الدخول في مفاوضات مع المغربى وليد الكرتى لاعب الوداد البيضاوى المغربى، للانتقال للقلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية المقبلة.









ومن المقرر أن يجمتع مسؤولي القلعة البيضاء مع اللاعب عقب مباراتى الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقى فى دورى أبطال إفريقيا، لحسم الموقف بشكل نهائى قبل التقدم بعرض رسمى لنادى الوداد بخصوص ضم اللاعب.





ورشح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللاعب المغربى لدعم وسط القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة، وتعويض رحيل التونسى فرجانى ساسى عن الفريق الأبيض.



