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عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء، حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيراميدز بشأن التعاقد مع إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، ماتردد خلال لساعات الأخيرة حول وجود مفاوضات من جانب إدارة الأهلي مع بيراميدز للتعاقد مع ابراهيم عادل، مؤكدا أن إدارة الفريق الأحمر اغلقت ملف التعاقد مع اللاعب بعد أن وثقت إدارة بيراميدز عقد اللاعب في الجبلاية.

وأضاف أن الأهلي لن يتلقى أي عروض بشأن التعاقد مع ناصر ماهر، وما يشاع خول وجود صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز بالتعاقد مع ناصر ماهر مقابل رحيل إبراهيم عادل للأهلي غير صحيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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بيراميدز الأهلي إبراهيم عادل

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