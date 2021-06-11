مدير القصر العيني الفرنساوي: هذا موعد إتاحة "كيد كوفيد" كلقاح للأطفال (فيديو)

علق الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، على الدراسة التي نشرت مؤخرًا عن بدء الصين في تجارب لتوفير لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا للأطفال من سن 3 سنوات.



وقال "الحديدي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إن جميع اللقاحات تجري التجارب حاليًا على توفير التطعيم من سن 11 إلى 18 عامًا خاصة أن هذا السن مهم نظرًا لأنه سن توجد الأطفال في المدارس والذي قد ينقل العدوى بصورة كبيرة.



وأضاف أن لقاحات فايزر وموديرنا تجري تجارب على التطعيم لهذه السن من أجل تحديد الجرعة المناسبة لهذا السن، لافتًا إلى أنه مع نهاية العام الحالي سيكون متاحًا "كيد كوفيد" كلقاح للأطفال ولكن مازالت التجارب في مراحلها الأولية من أجل متابعة النتائج تمهيدًا لتقليل الجرعات.



وتابع مدير مستشفى القصر العيني الفرنسي، "مازالنا في مرحلة اختبارات اللقاح على الأطفال أقل من 11 سنة وحتى اللحظة اللقاح الصيني لازال تحت التجربة للأطفال".

