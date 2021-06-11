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وزير النقل: توقيع عقود إنشاء سكة حديد بين مصر والسوادن الأحد المقبل

الجمعة 11/يونيو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه في عام 2014 كانت هناك 320 ألف طريق طولي تربط المحافظات في مصر، مشيرًا إلى أنه من أجل إحداث تطوير، كان لابد من تطويرها لأنها شرايين التنمية.

جاء ذلك خلال منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، المقام بمدينة شرم الشيخ حتى يوم 14 يونيه الجاري. 

وتابع الوزير: “بدأنا بالفعل بذلك قبل تولي حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في عام 2014، وبحلول 2022 سيتم الانتهاء من 7 آلاف كيلو متر طرق للوصول لـ30 ألف كيلو متر طرق”.

وأشار وزير النقل خلال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، إلى أنه ضغط على الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، للحصول على كافة المستلزمات المالية لتطوير هذه الطرق، وبالاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن إنشاء خطوط السكة الحديدية التي يتم إنشاؤها تحتاج إلى شيء كي تخدمه سواء كان السياحة أو التجارة أو المواطنين.

وأكد الوزير أنه سيتم توقيع قرض حسن، يوم الأحد المقبل، مع شركة أليسون الفرنسية بالتعاون مع شركات مصرية، لإنشاء خط سكك حديد بطول 500 كيلو متر نصفها في مصر والآخر بالسودان حتى وادي حلفا ثم الخرطوم.

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وكالات الاستثمار هيئات الاستثمار الافريقية مصر والسودان مؤتمر الهيئات الاقتصادية التجاره اخبار مصر

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