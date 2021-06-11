إصابة تضرب منتخب ألمانيا قب لمواجهة فرنسا

أكد المتحدث باسم المنتخب الألماني، أن جوناس هوفمان لاعب خط وسط الفريق، تعرض لإصابة في الركبة، ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات اليوم الجمعة.





وقال المتحدث باسم الماكينات في مؤتمر صحفي "هوفمان لا يزال هنا في المعسكر".





وأضاف أن هوفمان يخضع للفحص من جانب الجهاز الطبي للمنتخب الألماني.





ويبدو من غير المرجح بشكل كبير أن يشارك هوفمان في المباراة الأولى للمنتخب الألماني في بطولة يورو 2020، المقررة أمام نظيره الفرنسي، الثلاثاء المقبل.



