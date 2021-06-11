ما هو اللقاح المناسب لكل عمر؟.. الدكتور هاني الناظر يجيب



وأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة يتم تحذيرهم من الحصول على التطعيم، ولهذا وزارة الصحة تسأل المواطن قبل حصوله على التطعيم.



وأردف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا في الهند لم تدخل مصر، مشيرا إلى أن الهنود بدأوا في السيطرة عليها.



قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الموجودة في مصر أو حتى المتعاقد عليها ولم تصل بعد هي آمنة وحصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل اللقاحات مناسبة لجميع الأعمار ولا يوجد فرق بينها.وتابع الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن الحديث عن وجود فرق وأفضلية بين اللقاحات كلام كاذب لا يرقى عن كونه شائعات.