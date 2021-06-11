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كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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منح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجدد كارتيرون ترحيبه برحيل التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق في نهاية الموسم، بسبب عدم اقتناعه بمستواه الفني.

وتعاقد الزمالك مع التونسي حمزة المثلوثي في بداية الموسم، وكان بعيدا عن حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالى باتشيكو، إلا كان شارك مع الزمالك على فترات مع كارتيرون ولم يقدم المستوى المطلوب.

وعلى الجانب الآخر، أبدى المدرب الفرنسي رغبته في التخلي عن خدمات محمود عبد العزيز لاعب الوسط، من أجل التعاقد مع صفقة قوية، بداية من الموسم الجديد.

ويأتي قرار كارتيرون، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه اللاعب في الأوقات التي شارك فيها، ولم يشكل فارقا كبيرا في خط الوسط.

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كارتيرون المثلوثي الزمالك

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