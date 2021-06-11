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كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك
الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:01 م
غدير أحمد
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منح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وجدد كارتيرون ترحيبه برحيل التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق في نهاية الموسم، بسبب عدم اقتناعه بمستواه الفني.
وتعاقد الزمالك مع التونسي حمزة المثلوثي في بداية الموسم، وكان بعيدا عن حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالى باتشيكو، إلا كان شارك مع الزمالك على فترات مع كارتيرون ولم يقدم المستوى المطلوب.
وعلى الجانب الآخر، أبدى المدرب الفرنسي رغبته في التخلي عن خدمات محمود عبد العزيز لاعب الوسط، من أجل التعاقد مع صفقة قوية، بداية من الموسم الجديد.
ويأتي قرار كارتيرون، بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه اللاعب في الأوقات التي شارك فيها، ولم يشكل فارقا كبيرا في خط الوسط.
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