من هي بسنت شوقي التسي تتصدر "تريند" جوجل؟

بسنت شوقي .. تزداد تساؤلات الجمهور وتحديدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن بعض الأسماء التي تتصدر مؤشرات البحث من الفنانين ونجوم الكرة والمشاهير.





بسنت شوقي مطلوبة





وتصدرت بسنت شوقي تريند محرك البحث الأشهر "جوجل، اليوم الجمعة، الموافق الـ11 من يونيو 2021، بعد تداول صور لها ومقاطع مصورة من حفل زفافها.





معلومات عن بسنت شوقي





وتساءل البعض عن بسنت شوقي باحثين عن أبرز المعلومات عن هذا الاسم الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمؤشرات البحثية.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام وقرائها الأعزاء كافة المعلومات عن الفنانة بسنت شوقي التي تتصدر جوجل في السطور التالية:





نشأة وميلاد بسنت شوقي





ولدت الفنانة بسنت شوقي في الـ14 من شهر ديسمبر من عام 1993 في حي المهندسين، وتخرجت في الجامعة الأمريكية حيث درست تخصص إدارة الأعمال.





بداية بسنت شوقي الفنية





بدأت بسنت شوقي مسيرتها الفنية، منذ 8 أعوام تقريباً، حيث ظهرت في فيلم "أسرار عائلية"، الذي أنتج عام 2013، وأخرجه هاني فوزي، وأحدث لغطا كبيراً حينها، إلى جانب مسلسل "اسم مؤقت".





دخول بسنت شوقي عالم الفن





وعملت بسنت شوقي قبل دخولها عالم الفن في مجال الاستثمار المباشر بعد تخرجها، في أكبر بنك استثماري بالوطن العربي، حيث كانت ترغب في أن تصبح سيدة أعمال.





أعمال بسنت شوقي الدرامية





قدمت بسنت شوقي العديد من الأعمال الفنية وعلى رأسها مشاركتها في مسلسل "كلبش 3" الذي قام ببطولته أمير كرارة، ومسلسل "لما بنتولد"، إلى جانب "قابيل".





مكتشف بسنت شوقي





وقدم بسنت شوقي إلى الفن المخرج هاني فوزي وهو من اكتشفها، حيث رآها أثناء مشاركتها في كورس تمثيل خاص بالفنان أحمد كمال، وقام بمحادثتها والاتصال بها.





ارتباط بسنت شوقي بمحمد فراج





وارتبطت بسنت شوقي بالفنان محمد فراج حيث تعرفت عليه في مسلسل "تحت السيطرة"، وقدمت معه العديد من العمال الأخرى، وشاركت في مسلسل "لحم غزال" الذي عرض في رمضان 2021.





عقد قران بسنت شوقي





وعقد محمد فراج اليوم الجمعة قرانه على الفنانة بسنت شوقي بعد خطوبة دامت أكثر من عامين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة للحفل الذي اقتصر على أهل العروسين والأقارب والأصدقاء المقربين.







