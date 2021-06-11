خبير نباتات: مصر تستورد 70% من تقاوي الفول البلدى

أطلق مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، تقاوى الفول البلدى الخارق "مريوط 2" للمزارعين خلال الموسم الزراعى الجديد والمستهدف منه زراعة 6 ألاف فدان.



وقال الدكتور سيد عبد السلام أستاذ تربية النبات المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، للإعلامى محمد غانم، إن مريوط 2 البلدى العملاق، من أفضل اصناف الفول فى العالم، حيث تزيد انتاجيته عن الأصناف المعروفة 40%، والبذرة الواحدة بها 8 فروع، وطوله يصل لـ مترين، لافتا الى ان الفدان الواحد يحتاج 30 كيلو من التقاوى.



وأوضح خبير تربية النباتات، أن مصر تستورد ما يقرب من 70 % من احتياجاتها من تقاوى الفول، فى حين يستطيع الفول البلدى الخارق مريوط 2، تحقيق الأكتفاء الذاتى لمصر، الى جانب توفير ملايين الجنيهات المهدرة فى الأستيراد، لافتا الى انه سيتم طرح الصنف الجديد مريوط 3، وهو المحسن من مريوط 2، والمتميز بأنتاجيته العملاقة ومقاومته للأفات والأمراض ويزرع بجميع الأراضى وذلك فور اعتماده خلال عامين.



