أفغانستان تسجل 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1024 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 88 ألفًا و740 مُصابًا.





وأضافت الوزارة - في بيان لها أوردته صحيفة (أفغانستان-تايمز) عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات 3 آلاف و349 حالة، مُضيفة أنه ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 60 ألفًا و569 مريضًا عقب تسجيل 316 حالة تعافي جديدة على مدار، أمس الخميس.





وأشار البيان إلى أن كابول تسلمت 700 ألف جرعة لقاح من الصين، أمس الخميس، لافتًا إلى أن الحكومة الصينية كانت تعهدت بتسليم اللقاح رسميًا إلى نظيرتها الأفغانية.



