نائبة بالشيوخ: لقاء السيسى وولى العهد السعودى يعكس عمق العلاقات المصرية السعودية











وصفت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، باللقاء المثمر الذى يعكس مدى العلاقة بين البلدين، وأن الأمن القومى والبعد الإستراتيجي للبلدين واحد.



وقالت عضو مجلس الشيوخ،في بيان لها، إن البلدين تربطهما روابط وعلاقات تاريخية، حيث يوجد تطابق تام بين وجهتى نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية، فى الوقت الذى يعكس قدرة البلدين على مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة.



وأكدت النائبة أمل رمزى، أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية تتمتعان برؤية وقوة استراتيجية ودور محورى فى منطقة الشرق الأوسط.



ولفتت رمزى، إلى أن الدولتين قادرتين على تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة والتصدى للمخاطر التى تواجه بعض الدول العربية خلال هذه المرحلة المهمة فى تاريخ الأمة العربية، خاصة وأن العلاقة بين البلدين تتميز بمكانة عالية لما تتمتعان به من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية.



وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن هناك تطابق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها وبما تشكله من علاقات عميقة وقوية وتاريخية وإستراتيجية، وتزداد متانة وقوة وصلابة في المستقبل، وأهمية تعزيز التعاون والتضامن العربى للوقوف صفًا واحدًا من أجل إنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يساهم في استعادة الأمن والإستقرار بالمنطقة.