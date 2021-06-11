طبيب: مناعة المتعافين من كورونا قد تستمر لمدة عام

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنه تم التعامل بحرفية من قبل الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا من بدايتها، وأن ما قام به الأطباء في هذه الأزمة يستحق نيشان طول العمر.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن توفير اللقاحات أهم الخطوات التي قامت بها الدولة في مواجهة أزمة كورونا.



وأكد أن الدولة ممثلة في مختلف الوزارات قدمت مجهودا كبيرا في مواجهة كورونا حيث عملوا على مراقبة الموانئ والمنافذ البحرية لرصد الحالات القادمة من الخارج وعملوا على عدم تعطل الحركة.



واختتم هاني الناظر أن هناك الكثيرين من المصريين أصيبوا بفيروس كورونا ومن ثم أصبح لديهم مناعة طبيعية قد تستمر لمدة شهور وقد يتجاوز بقاء الأجسام المضادة في الجسم لمدة عام.



