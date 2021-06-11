Advertisements

مواجهات قوية لأبو النمرس والصف وجينيس وأكتوبر بالقسم الثالث

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements

تختتم السبت، مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، بثماني مباريات قوية وصعبة.

حيث يستضيف أوسيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

بينما يخرج المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة لملاقاة بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

ويستضيف الإتصالات صاحب الصدارة 81 نقطة فريق الصف صاحب المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

ويخرج مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 40 نقطة لملاقاة جينيس صاحب المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة فريق القومي صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، في مباراة الصراع على الضلع الرابع للمربع الذهبي.

ويخرج العياط صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة لملاقاة جولدي صاحب المركز السابع برصيد 37 نقطة.

ويستضيف حلوان العام صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة فريق البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

ويخرج كاسكادا صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة لملاقاة أكتوبر صاحب المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 81 نقطة
2- كاسكادا 53 نقطة
3- المعادي 48 نقطة
4- القومي 48 نقطة
5- أبو النمرس 45 نقطة
6- مستقبل وطن 40 نقطة
7- جولدي 38 نقطة
8- البدرشين 35 نقطة
9- حلوان العام 34 نقطة
10- العياط 34 نقطة
11- بشتيل 32 نقطة
12- الصيد 29 نقطة
13- أوسيم 28 نقطة
14- الصف 26 نقطة
15- جينيس 25 نقطة
16- أكتوبر 24 نقطة

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفاح العرب

منذ حوالي 4 ساعات

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ أقل من ساعتين

ما هو اللقاح المناسب لكل عمر؟.. الدكتور هاني الناظر يجيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يستغل نجمه لضم الصفقة الذهبية من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ 42 دقيقة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

05:44 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا