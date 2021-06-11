مواجهات قوية لأبو النمرس والصف وجينيس وأكتوبر بالقسم الثالث



تختتم السبت، مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، بثماني مباريات قوية وصعبة.



حيث يستضيف أوسيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة فريق الصيد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.



بينما يخرج المعادي صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة لملاقاة بشتيل صاحب المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.



ويستضيف الإتصالات صاحب الصدارة 81 نقطة فريق الصف صاحب المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.



ويخرج مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 40 نقطة لملاقاة جينيس صاحب المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.



ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة فريق القومي صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، في مباراة الصراع على الضلع الرابع للمربع الذهبي.



ويخرج العياط صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة لملاقاة جولدي صاحب المركز السابع برصيد 37 نقطة.



ويستضيف حلوان العام صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة فريق البدرشين صاحب المركز الثامن برصيد 35 نقطة.



ويخرج كاسكادا صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة لملاقاة أكتوبر صاحب المركز الأخير برصيد 24 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 81 نقطة

2- كاسكادا 53 نقطة

3- المعادي 48 نقطة

4- القومي 48 نقطة

5- أبو النمرس 45 نقطة

6- مستقبل وطن 40 نقطة

7- جولدي 38 نقطة

8- البدرشين 35 نقطة

9- حلوان العام 34 نقطة

10- العياط 34 نقطة

11- بشتيل 32 نقطة

12- الصيد 29 نقطة

13- أوسيم 28 نقطة

14- الصف 26 نقطة

15- جينيس 25 نقطة

16- أكتوبر 24 نقطة