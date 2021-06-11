مورينيو يثير الجدل حول تشكيلة إنجلترا في اليورو

أعرب جوزيه مورينيو عن اعتقاده بأن ثنائي فريق مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولوك شو، لا ينبغي أن يكونا في التشكيل الأساسي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم مع بداية منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





ودخل مدرب مانشستر يونايتد السابق في جدل إعلامي في وسائل الإعلام بشأن اللاعبين في السابق.





ويشعر مورينيو أن أمام تشيلويل، مدافع تشيلسي، خيارا أفضل في مركز الظهير الأيسر للمنتخب الإنجليزي، الذي يستهل حملته في البطولة بمواجهة المنتخب الكرواتي في ويمبلي بعد غد الأحد.





يأتي هذا رغم أن شاو قدم موسما رائعا مع مانشستر يونايتد، والذي شهد حصوله على جائزة لاعب العام في الفريق.





وقال مورينيو لشبكة راديو "توك سبورت": لن أفكر مرتين، سأدفع بتشيلويل، أعلم أنه دائما ما يلعب مع تشيلسي في وجود خمسة مدافعين، ولكنه ذكي، ويغطي المساحات والأقطار الداخلية بشكل جيد، إنه خطير في الجانب الهجومي، وجيد في ألعاب الهواء وجيد أيضا في الكرات الثابتة.





وأضاف: قدم شاو موسما جيدا وبكل وضوح تطور من حيث العواطف، الاحترافية. ولكن تشيلويل لديه شيئا مميزا بالكرة، الطريقة التي يفكر بها.





ويشعر أيضا المدرب الجديد لفريق روما أن خيار المركز الوحيد لراشفورد هو اللعب في الجانب الأيسر الهجومي، حيث يفضل أن يدفع بجاك غريليش لاعب أستون فيلا.





ويعتقد مورينيو أن غريليش "لا يمكن المساس به" في التشكيل الأساسي وقارن لعبه بطريقة لعب لويس فيغو لاعب ريال مدريد الأسبق.





ولم يتواجد جادون سانشو، الذي يرغب مانشستر يونايتد في ضمه، في فريق مورينيو، والذي لم يتضمن أيضا فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وهاري كين، الذي تألق أثناء تدريب مورينيو لتوتنهام.





وسجل راشفورد هدفا أمام المنتخب الروماني في المباراة الودية التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي الأسبوع الماضي، ولكن مورينيو قال: "هاري كين لا يمكن المساس به، جاك جريليش لا يمكن المساس به، وأفضل مركز لجريليش هو اللعب في اليسار، بالنسبة لي، ماركوس راشفورد يمكنه فقط اللعب هناك. عندما يلعب في اليمين، يضيع تماما".



