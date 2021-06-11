عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهدد بالاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل، وذلك بسبب الغرامات الضخمة الموقعة على الفريق الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.





وصرح ‏طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك أنه يوجد 17 مليون دولار مديونيات وأحكام نهائية ضد القلعة البيضاء، مما يضع إتحاد الكرة المصري وأحمد مجاهد في موقف حرج أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".





وهو ما يترتب عليه :-





- لن يُسمح للأندية بالمشاركة في مسابقات CAF إذا كان لديها أي قضايا وأحكام نهائية مستحقة الدفع متأخرة وفقًا للمادة 16.4 "الترخيص" من لوائح CAF Club Licensing





- يجب أن تضمن الإتحادات الأعضاء أيضًا أن الأندية المشاركة في مسابقات CAF Inter-club ليس لديها أي قضايا مستحقة الدفع متأخرة من أجل تجنب أي عقوبات ، لذلك يرجى تذكير جميع الأندية التي تنوي المشاركة في CAF Inter -مسابقات الأندية (المرخص لهم) والتأكد من عدم وجود أي حالات مفتوحة لها الذمم الدائنة المتأخرة .





- يجب إكمال جميع الخطوات المذكورة أعلاه قبل الموعد النهائي الذي حدده CAF لإستلام الرخصة يوم 30 يونيو 2021.



