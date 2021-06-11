الباز يكشف: ماذا قال محمد بن سلمان عن تجربة الرئيس السيسي في تحديث مصر

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الباز يكشف: ماذا قال محمد بن سلمان عن تجربة الرئيس السيسي في تحديث مصر
الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:32 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كان لقاء أشقاء، وتم في شرم الشيخ، وهذا لقاء ودي.
وأضاف، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مساء اليوم، أن هذا اللقاء يأتي بعد فترة حاول فيها البعض تعكير الصفو بين مصر والسعودي، مشيرا إلى أن السعودية تحتل مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين.
وتابع الباز، أن البعض ادعى خلال الفترة الماضية حول العلاقة بين البلدين، ولكن لقاء السيسي وابن سلمان يؤكد عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين.
وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزازه بالعلاقات مع السعودية، ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي يعتبر مناسبة سعيدة، وما بين البلدين ليس من السهل أن يؤثر فيه أحد.
وأكد، أن محمد ابن سلمان يقود حركة من التطوير والتحديث في السعودية على كل المستويات، وعلى مستوى تحديث شكل المملكة ولديه استراتيجية 2030.
وتابع الباز، أن ابن سلمان قال عن السيسي خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين في بيت السفير السعودي إنه أسير فيما يفعل بفلسفة السيسي.
ولفت، إلى أن محمد بن سلمان قال: إنه يضع تجربة مصر في البناء والتنمية امامه، وصرح بأن السيسي يعمل في كل المجالات، وانطلق في مشروع تطوير العشوائيات والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وبناء المدن الجديدة
وتابع: "بن سلمان قال لما تتاملوا اللى بيعمله السيسسي الشخص لما ييجي يعمل ريجيم مش بيعمل ريجيم لدراعه أو رجله لكن بيعمل نظام ريجيم لجسمه كله، وإننا لما نفتح في التحديث مينفعش نشتغل على التعليم فقط أو الصحة فقط لان الامور كلها مرتبطة ببعضها وقال انه استفاد من التجربة المصرية في التحديث والتنمية".
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