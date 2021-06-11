الباز يكشف: ماذا قال محمد بن سلمان عن تجربة الرئيس السيسي في تحديث مصر



قال الإعلامي محمد الباز، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كان لقاء أشقاء، وتم في شرم الشيخ، وهذا لقاء ودي.



وأضاف، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مساء اليوم، أن هذا اللقاء يأتي بعد فترة حاول فيها البعض تعكير الصفو بين مصر والسعودي، مشيرا إلى أن السعودية تحتل مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين.



وتابع الباز، أن البعض ادعى خلال الفترة الماضية حول العلاقة بين البلدين، ولكن لقاء السيسي وابن سلمان يؤكد عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين.



وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزازه بالعلاقات مع السعودية، ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي يعتبر مناسبة سعيدة، وما بين البلدين ليس من السهل أن يؤثر فيه أحد.



وأكد، أن محمد ابن سلمان يقود حركة من التطوير والتحديث في السعودية على كل المستويات، وعلى مستوى تحديث شكل المملكة ولديه استراتيجية 2030.

وتابع الباز، أن ابن سلمان قال عن السيسي خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين في بيت السفير السعودي إنه أسير فيما يفعل بفلسفة السيسي.



ولفت، إلى أن محمد بن سلمان قال: إنه يضع تجربة مصر في البناء والتنمية امامه، وصرح بأن السيسي يعمل في كل المجالات، وانطلق في مشروع تطوير العشوائيات والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وبناء المدن الجديدة

وتابع: "بن سلمان قال لما تتاملوا اللى بيعمله السيسسي الشخص لما ييجي يعمل ريجيم مش بيعمل ريجيم لدراعه أو رجله لكن بيعمل نظام ريجيم لجسمه كله، وإننا لما نفتح في التحديث مينفعش نشتغل على التعليم فقط أو الصحة فقط لان الامور كلها مرتبطة ببعضها وقال انه استفاد من التجربة المصرية في التحديث والتنمية".