Advertisements

الباز يكشف: ماذا قال محمد بن سلمان عن تجربة الرئيس السيسي في تحديث مصر

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الإعلامي محمد الباز، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كان لقاء أشقاء، وتم في شرم الشيخ، وهذا لقاء ودي.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مساء اليوم، أن هذا اللقاء يأتي بعد فترة حاول فيها البعض تعكير الصفو بين مصر والسعودي، مشيرا إلى أن السعودية تحتل مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين.

وتابع الباز، أن البعض ادعى خلال الفترة الماضية حول العلاقة بين البلدين، ولكن لقاء السيسي وابن سلمان يؤكد عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين.

وأشار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزازه بالعلاقات مع السعودية، ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد السعودي يعتبر مناسبة سعيدة، وما بين البلدين ليس من السهل أن يؤثر فيه أحد.

وأكد، أن محمد ابن سلمان يقود حركة من التطوير والتحديث في السعودية على كل المستويات، وعلى مستوى تحديث شكل المملكة ولديه استراتيجية 2030.
وتابع الباز، أن ابن سلمان قال عن السيسي خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين في بيت السفير السعودي إنه أسير فيما يفعل بفلسفة السيسي.

ولفت، إلى أن محمد بن سلمان قال: إنه يضع تجربة مصر في البناء والتنمية امامه، وصرح بأن السيسي يعمل في كل المجالات، وانطلق في مشروع تطوير العشوائيات والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وبناء المدن الجديدة
وتابع: "بن سلمان قال لما تتاملوا اللى بيعمله السيسسي الشخص لما ييجي يعمل ريجيم مش بيعمل ريجيم لدراعه أو رجله لكن بيعمل نظام ريجيم لجسمه كله، وإننا لما نفتح في التحديث مينفعش نشتغل على التعليم فقط أو الصحة فقط لان الامور كلها مرتبطة ببعضها وقال انه استفاد من التجربة المصرية في التحديث والتنمية".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يستغل نجمه لضم الصفقة الذهبية من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفاح العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

05:44 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا