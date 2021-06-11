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وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك خطة لرفع الدعم عن الكهرباء، ضمن خطط إصلاح قطاع الطاقة في مصر خطة عام 2025.

وأشار الوزير خلال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، إلى أن محطة الطاقة النووية ستعمل بشكل نهائي في عام 2026، لخدمة كافة القطاعات الصناعية.

وأوضح الوزير أن هناك خططًا واسعة للربط الكهربائي مع دول القارة الإفريقية، منها خط الربط الكهربائي مع السودان.

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وانطلق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي يقام في شرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية.

وذلك بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي مين، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

وحضر في المنتدى، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة، ومحمد منار عنبه وزير الطيران، وأماني أبو زيد عضو الاتحاد الافريقي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويلقي الكلمة الافتتاحية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

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