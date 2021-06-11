الإمارات تكتسح إندونيسيا بالخمسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

فاز منتخب فيتنام على منتخب ماليزيا 2 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.





وتقدم نجوين تاين لينه للمنتخب الفيتنامي في الدقيقة 27، قبل أن يسجل جويلرمي هدف التعادل للمنتخب الماليزي في الدقيقة 73 من ضربة جزاء.





وفي الدقيقة 83 سجل نجوك هاي كي هدف الفوز للمنتخب الفيتنامي.





ورفع منتخب فيتنام رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن منتخب الإمارات صاحب المركز الثاني، والذي يواجهه في المباراة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.





ويكفي منتخب فيتنام التعادل مع الإمارات لضمان التأهل للدور النهائي من التصفيات، فيما يتوجب على منتخب الإمارات الفوز.





على الجانب الآخر تجمد رصيد منتخب ماليزيا عند تسع نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).





وكان المنتخب الإماراتي قد اكتسح نظيره الإندونسي 5 / صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها.





وتقدم علي مبخوت في الدقيقة 22 للمنتخب الإماراتي، قبل أن يضيف فابيو ليماالهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 49 عاد مبخوت ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء، قبل أن يضيف ليما الهدف الرابع في الدقيقة 55، ثم اختتم سيباستيان تيجالي أهداف فريقه بالهدف الخامس في الدقيقة 86.





ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أندونسيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس والأخير.





ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني (بعد ضمان قطر الفوز بصدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.





وتستضيف الإمارات منافسات المجموعة السابعة من التصفيات بنظام التجمع، وذلك تفاديا لقيود السفر المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



