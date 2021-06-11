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العراق يفوز على هونغ كونغ ويتصدر المجموعة الثالثة
الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:45 م
وكالات
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انتزع المنتخب العراقي صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023، بفوزه على هونغ كونغ 1-0.
سجل محمد قاسم هدف المباراة الوحيد للمنتخب العراقي في الدقيقة 13.
ورفع "أسود الرافدين" رصيده إلى 17 نقطة، ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن إيران، صاحب المركز الثاني، والذي سحق كمبوديا 10-0.
ويلتقي المنتخبان العراقي والإيراني الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات، لحسم هوية صاحب المركز الأول في المجموعة.
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