وكالة الاستثمار السنغالية: نحتاج الاستثمارات المصرية في كافة المجالات

قال عبدو فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى (APIX) في السنغال، إن التحول نحو الاكتفاء الذاتي يعد أكبر التحديات أمام الصناعة الإفريقية.





وتابع في منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، أن دول القارة والسنغال بحاجة لرؤس الأموال والاستثمارات المصرية في كافة المجالات.





وأشار لأهمية، التنسيق بين دول القارة وهو ما يميز هذا المنتدى، موضحاً أنه لمواجهة أزمة تراجع النمو الحالي، بحشد الكثير من رؤوس الأموال للاستثمار في بلاده.





وتابع أن معدلات النمو الاقتصادي تراجعت في بلاده من 6% لأقل من 2%، بفعل الجائحة، مضيفا أن السنغال تعد بلادا خصبة أمام الاستثمارات المصرية.





ولفت لأهمية مناقشة تعزيز الاستثمارات بين دول القارة، مضيفا أن 90% من الإنتاج الزراعي لبلاده تعتمد على الأمطار مما يعني أن الصناعات يمكنها أن تعتمد على الطاقة المتجددة في بلاده، مشيرا لوجود مناطق تعدين في بلاده تستطيع جذب الاستثمارات.