Advertisements

من يمتلك المشروعات القومية الممولة من عملية الصكوك؟ .. وزير المالية يجيب

الجمعة 11/يونيو/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد معيط، وزير المالية، إن معظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة تأثرت سلبا بأزمة كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة ضخت 30 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات المصرية.

وأضاف "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الجمعة أن متوسط سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة يصل إلى 61 دولار.

وأشار إلى أن موسم جمع الإيرادات الضريبية هو أقل فترة لوزارة المالية، موضحًا أن الصكوك أحد مصادر التمويل وتتفق مع الشريعة الإسلامية.

وأكد أن تمويل المستثمرين للمشروعات القومية في عملية الصكوك لا يعني تملكهم لها، موضحًا أن تنمية البنية الأساسية توفر فرص عمل.

وفيما يتعلق بحجم الدين قال وزير المالية "نجحنا في خفض نسبة الدين من 99% إلى 88% خلال عام 2020، ونقوم بتسديد الديون في مواعيدها بشكل منتظم، والدين العام لا يقاس بالقيمة المطلقة طالما قادرون على السداد، ونجحنا في خفض نسبة الدين بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عملية الصكوك الاقتصاد المصري اخبار مصر اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

الأهلي يستغل نجمه لضم الصفقة الذهبية من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفاح العرب

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير المالية: نبحث ادخال تعديلات علي قوانين ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل

وزير المالية: نستهدف زيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي لـ 14.6%

الحكومة تلجأ للصكوك لتوفير 90 مليار جنيه

"معيط": وزارة المالية لا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بالسياسة الضريبية في مصر

وزير المالية: ارتفاع الايرادات العامة إلى598.7 مليار جنيه.. ونمو الانفاق العام بنسبة 13.9%

وزارة المالية تكشف موعد إقرار التعديلات الجديدة على ضريبة الدخل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

05:44 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا