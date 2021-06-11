من يمتلك المشروعات القومية الممولة من عملية الصكوك؟ .. وزير المالية يجيب

قال محمد معيط، وزير المالية، إن معظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة تأثرت سلبا بأزمة كورونا، لافتًا إلى أن الحكومة ضخت 30 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات المصرية.



وأضاف "معيط" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الجمعة أن متوسط سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة يصل إلى 61 دولار.



وأشار إلى أن موسم جمع الإيرادات الضريبية هو أقل فترة لوزارة المالية، موضحًا أن الصكوك أحد مصادر التمويل وتتفق مع الشريعة الإسلامية.



وأكد أن تمويل المستثمرين للمشروعات القومية في عملية الصكوك لا يعني تملكهم لها، موضحًا أن تنمية البنية الأساسية توفر فرص عمل.



وفيما يتعلق بحجم الدين قال وزير المالية "نجحنا في خفض نسبة الدين من 99% إلى 88% خلال عام 2020، ونقوم بتسديد الديون في مواعيدها بشكل منتظم، والدين العام لا يقاس بالقيمة المطلقة طالما قادرون على السداد، ونجحنا في خفض نسبة الدين بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي".

