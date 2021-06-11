زراعة 1.5 مليون فدان قمح بشراكة سوادنية.. أولى ثمار منتدى الاستثمار

قال الدكتور الهادي إبراهيم، وزير الاستثمار السوداني، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أرسل معه رسالة إلى عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، بأن مصر مُستعدة للدخول مع السودان في شركات بكافة الصناعات.





وأوضح إبراهيم، في الجلسة النقاشية خلال المُنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، أنه تم طرح شراكة على مصر في مليون ونصف مليون فدان لزراعة القمح.





وتابع: “أن السودان حصل على إعفاء من الديون العالمية لن تقل عن 40 مليار دولار، وسيتم توجيه عدم سدادها إلى الإصلاحات التنموية في البلاد، مضيفا أن مصر تخطط لدعم السودان بخطوط كهرباء واسعة، وسيتم عقد شراكات بمُقتضاها قريبًا مع الجانب المصري".





وذكر وزير الاستثمار السوداني، أن هناك فُرصًا واعدة للاستثمار في السودان والدول الإفريقية، موضحًا أن مشروعات الطاقة تأتي على رأس أولويات الحوارات التي تتم في المُنتدى.