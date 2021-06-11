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عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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ازدادت فرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمواجهة الترجي الرياضي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتواجد محمد مجدي قفشة لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية مساء اليوم حيث واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي.

كما أعلن الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عن جاهزية اللاعب للمباراة، بعدما قطع شوط كبير في التعافي من الإصابة.

وتعرض قفشة للإصابة في جزع بالرباط الداخلي، خلال مواجهة نهضة بركان بطل المغرب، والتي فاز بها فريقه وتوج بلقب السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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