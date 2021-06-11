Advertisements

نجم فرنسا يتحدث عن مواجهة ألمانيا في اليورو

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
سيشعر المدافع الفرنسي بنيامين بافارد بالعاطفة عندما يبدأ منتخب بلاده حملته في منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" أمام المنتخب الألماني على ملعب فريقه في مدينة ميونخ يوم الثلاثاء، ولكنه سيكون قاسيا عندما تنطلق صافرة بداية اللقاء.

وسيواجه بافارد، بطل العالم، زملاءه بفريق بايرن ميونخ مانويل نوير وسيرج نابري وتوماس مولر ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال للصحافيين يوم الجمعة: المباراة الأولى أمام ألمانيا في ميونخ ستكون شيئا مميزا. سألتقي بالكثير من الأصدقاء الذين يلعبون معي في النادي، ولكن خلال المباراة سيكون منافسين لي. لن يكون هناك أي أفضليات.

وذكر بافارد، 25 عاما، أن العامين اللذين قضاهما في بايرن "ساعداني كثيرا في التطور" وأنه نقل معرفته بالكرة الألمانية لزملائه بالمنتخب الفرنسي.

وأكد: ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي. لقد استدعوا لاعبين عظماء مثل توماس مولر ولديهم العديد من اللاعبين الشباب الجيدين.

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم سفاح العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستغل نجمه لضم الصفقة الذهبية من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

آخرر تطورات مفاوضات برشلونة مع ممفيس ديباي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جديدة عن صورة "السيسي وسلمان" في شرم الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

05:44 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا