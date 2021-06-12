بعد خسائر مجمع الألومنيوم.. برلماني: "لن نغلق قلاع الصناعة" (فيديو)

وجه معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، رسالة طمأنة بشأن مجمع الألومنيوم بعد أن تخطت خسائره الـ 1.6 مليار جنيه، قائلًا: "لن نسمح في مجلس النواب بغلق قلعة من قلاع الصناعة في مصر".



وأضاف "محمود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور" الجمعة: "نطمن الناس كلها وهنلاقي الحلول التي تتناسب مع موارد الدولة دون المساس بالمجمع".



وأشار إلى أن أغلب أسعار الكهرباء في العالم لا تتعدى تكلفة إنتاجها الـ3 سنت لأنها تخرج من المولدات المائية، ولكن في مصر دخلت الكهرباء المولدة من السد العالي بالكامل مع إجمالي الكهرباء وأصبح سعر موحد لكل.



وتابع: "نحن أمام حلين لإنقاذ المجمع الأول يتمثل في طلب وزير الكهرباء بتقليل سعر القيمة المضافة حتى يحقق المجمع مكاسب تصل إلى 2.7 مليار بعد حساب سعر الكهرباء بـ50 قرش".



واستطرد: "يبقى كده موازنة الدولة لم تتحمل أي مبالغ إضافية ويحقق المجمع لمكاسب، ولكن لو استبدلنا الغاز الوضع يبقى كما هو، ولذلك يجب التفكير في حل يحافظ على موازنة الدولة وفي نفس الوقت نحمي هذه الصناعة".

