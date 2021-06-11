Advertisements

مدرب روسيا: بلجيكا تملك تشكيلة لا تُقهر

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قال ستانيسلاس تشيرتشيسوف مدرب روسيا إن نظيره روبرتو مارتينيز لا يزال يملك تشكيلة لا تقهر رغم غياب لاعبين مؤثرين في خط الوسط، قبل مواجهتهما في افتتاح المجموعة الثانية لبطولة أوروبا لكرة القدم.

ولم يسافر دي بروين مع بلجيكا لخوض المباراة الأولى أمام روسيا في سان بطرسبرغ، حيث يواصل التعافي من إصابة بكسر في تجويف العين والأنف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وخضع لعملية جراحية صغيرة بعد ذلك قبل الانضمام لزملائه في المنتخب الاثنين الماضي. كما يتعافى لاعب الوسط أكسل فيتسل من إصابة في أربطة الكاحل.

وصعدت بلجيكا لقبل نهائي كأس العالم 2018 وتحتل صدارة تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات في آخر ثلاث سنوات.

وقال تشيرتشيسوف للصحافيين، اليوم الجمعة، "لديهم 18 لاعبا من تشكيلة كأس العالم على حد علمي. قابلناهم ثلاث مرات كانت كلها مباريات مثيرة وممتعة للجماهير. نعكف على دراستهم وهدفنا غدا الظهور بأفضل صورة. تجرعنا هزيمتين لكن دعونا لا ننسى أن منتخب بلجيكا فريق رائع".

وتلقى المنتخب الروسي ضربة موجعة بعد أن أعلن اليوم أن المدافع رومان يفغينيف انضم للتشكيلة المشاركة في بطولة أوروبا بديلا للاعب الوسط أندريه موستوفوي الذي أصيب بفيروس كورونا.

وستتركز الأضواء على المهاجم الروسي فارع الطول وقائد الفريق أرتيم جيوبا الذي سجل 29 هدفا لبلاده ليصبح على بعد هدفين فقط من أن يكون الهداف التاريخي. وقال جيوبا إن غياب دي بروين يمثل خسارة كبيرة لبلجيكا لكنها لا تزال مرشحة لتصدر المجموعة.

وقال جيوبا "أتذكر مدى قوة منتخب بلجيكا وقدراته التنظيمية وانضباطه. أعرف تماما ما الذي يتعين علي القيام به خلال المباراة. نملك الخبرة وقمنا بتحليل كافة المباريات".

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل..تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في شرم الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

غياب نجمي بلجيكا عن مواجهة روسيا في اليورو

منذ 42 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

10:00 م

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

10:58 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا