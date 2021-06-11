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عمرو أديب عن لقاء "السيسي وبن سلمان": "انظروا إلى لغة الجسد"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بشرم الشيخ هام جدا، معلقا: "بص إلى لغة الجسد.. إحنا كشعوب بنطمن لما بنشوفهم في تفاهم".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر والسعودية "دولتين مفتاح" بالمنطقة، مؤكدا أن هناك تفاهم كبير بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان، لافتا إلى أن الصورة المتداولة للزعيمان تعطي رسالة لكل المنطقة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أنا كمواطن مصري وبشتغل أيضا في شركة سعودية مبسوط من هذا اللقاء"، منوها بأنه وراء هذا اللقاء أمور كثيرة ستظهر الأيام المقبلة، معلقا: "هادة دبلوماسية الزعماء".

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