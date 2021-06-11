موعد مباراة الزمالك وأسوان المقبلة في الدوري المصري





يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة الزمالك ضد أسوان بالدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 17 يونيو الجاري.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري حصريا عبر قناة أون "تايم سبورتس 1" الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.





وتسعى الكتيبة البيضاء التي يقودها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للفوز وحصد النقاط الثلاث أمام أسوان بالجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري من أجل مواصلة تصدر المسابقة المحلية.





ويحتل الزمالك قمة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2020-2021 برصيد 55 نقطة جمعها الزمالك من 25 جولة بالبطولة المحلية.



