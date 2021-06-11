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"حظر تجول" يفوز بجائزو أفضل فيلم فى مهرجان المركز الكاثوليكي

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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فاز فيلم حظر تجول بجائزة أفضل فيلم خلال فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، وتسلمت الجائزة الفنانة إلهام شاهين بطلة العمل.

وكان قد أقام المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، فعاليات الدورة الـ69، اليوم الجمعة، وتم تكريم عدد من نجوم الفن ومنح الجوائز على مسرح قاعة الفرانسيسكان بالمركز الكاثوليكى.

كما حرص على الحضور عدد من نجوم الفن منهم حسين فهمي، وهالة فاخر، وإلهام شاهين وغيرهم.

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