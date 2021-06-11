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عمرو أديب يهاجم الجامعة العربية بسبب لبنان: "إحنا فاتحنها ليه"

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي عمرو أديب، نداء إلى الدول العربية، قائلا: "لبنان انهار، انسوا مشاكلكم مع الطوائف اللبنانية... لبنان محتاج لبن الأطفال"، متسائلا: "هل العالم مش قادر يبعت لبن أطفال إلى لبنان".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك بشر في لبنان في حاجة إلى لبن أطفال، مضيفا: "مينفعش في العالم العربي نعيش.. وسويسرا الشرق مفيهاش لبن أطفال، ده عار".

وطالب الجامعة العربية التحرك لحل أزمة لبنان، معلقا: "بيروت بقت عتمة.. عايزين مرة نشوف جامعة الدول العربية بتعمل حاجة، يعني إيه طفل يموت عشان مفيش لبن، عايزين جامعة الدول العربية يصحوا من النوم بكرة الصبح ويفتحوا التكييف ويشوفوا هيعملوا إيه، أمال إحنا فاتحنها ليه".

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