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بفستان قصير.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها، وجمهورها بأحدث صور لها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سمية الخشاب، حيث اعتمدت على فستان قصير منقوش، ومكياج أنيق أظهر جمال ملامحها، وعلقت قائلة "الثقة هي أجمل شيء يمكن أن تمتلكه، كوني واثقه من نفسك"


يذكر أن أغنية "أوعدك" للنجمة سمية الخشاب ومطرب المهرجانات عمر كمال تمكنت من الوصول إلى ٣ ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

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