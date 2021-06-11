Advertisements

إبراهيم عيسى: مصر في حالة وهج دولي.. موكب المومياوت أحدث نفحة عالمية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر في حالة وهج وتوهج دولي، وموكب المومياوت أحدث نفحة لمصر عالميًا، مشيرًا إلى أن المشهد المصري الحالي قيادة لاستقرار الشرق الأوسط، إذ إن مصر لها دور خارجي متفوق ومحترف ونتبقى أن نكمل الصورة ونقدم دولة التسامح وريادة التنوير.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الصحيفة البريطانية "جارديان" به حالة من الترصد والتربص واللا موضوعية الشديد تجاه الوضع المصري، منوهًا الى أن صورتنا مهمة في العالم ويجب أن ننقل صورتنا الجيدة للعالم، كما أن اللهجة الأمريكية تغيرت مع مصر ويتحدثون أن مصر وأمريكا شركاء معًا.

وأوضح أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته للدول العربية والإفريقية وتقديم المساعدات لهم ضمن أحاديث الكتاب في الصحف الأجنبية، منوهًا أن هذه التحركات من ضمن الخطوات المصرية التي تفرض إرادة وعودة للدور القيادة في الشرق الأوسط.

أخبار تهمك

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في برشلونة.. طرد 18 لاعبًا دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على معلق مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحدد بديل هالاند

منذ ربع ساعة

كارتيرون يطرد ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي الأمير محمد بن سليمان بشرم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

غياب نجمي بلجيكا عن مواجهة روسيا في اليورو

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:18 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

10:00 م

كارتيرون يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

10:58 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

عاجل - الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

07:38 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا