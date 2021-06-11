إبراهيم عيسى: مصر في حالة وهج دولي.. موكب المومياوت أحدث نفحة عالمية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر في حالة وهج وتوهج دولي، وموكب المومياوت أحدث نفحة لمصر عالميًا، مشيرًا إلى أن المشهد المصري الحالي قيادة لاستقرار الشرق الأوسط، إذ إن مصر لها دور خارجي متفوق ومحترف ونتبقى أن نكمل الصورة ونقدم دولة التسامح وريادة التنوير.



وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الصحيفة البريطانية "جارديان" به حالة من الترصد والتربص واللا موضوعية الشديد تجاه الوضع المصري، منوهًا الى أن صورتنا مهمة في العالم ويجب أن ننقل صورتنا الجيدة للعالم، كما أن اللهجة الأمريكية تغيرت مع مصر ويتحدثون أن مصر وأمريكا شركاء معًا.



وأوضح أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته للدول العربية والإفريقية وتقديم المساعدات لهم ضمن أحاديث الكتاب في الصحف الأجنبية، منوهًا أن هذه التحركات من ضمن الخطوات المصرية التي تفرض إرادة وعودة للدور القيادة في الشرق الأوسط.