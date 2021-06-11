الأحد.. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد القادم، وحتى الساعة السادسة مساءً.



وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة تمهيدا لتشغيلها.



وسوف توفر الشركة بدائل تشغيل بجميع المحطات الارتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب وفي حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن ١٢٥.